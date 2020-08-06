"Такая мука" - Кэмерон Диас рассказала, почему ушла из кино

В 2015 году актриса вышла замуж за Бенджи Мэддена после 10-месячного романа. Фото: Instagram

Во время интервью в YouTube-шоу In Goop Health 47-летняя Кэмерон Диас назвала причину завершения своей актерской карьеры.

"Я решила, что хочу, чтобы в моей жизни все было по-другому. Я так долго и упорно работала, снималась в фильмах. И это такая мука. Я не оставляла места для личной жизни. А потом я решила перестать сниматься и сосредоточилась на себе, на отношениях с семьей, друзьями. Потом мы с Бенджи (муж актрисы - Gazeta.ua) познакомились и почти сразу же поженились", - рассказала Диас.

Голливудская актриса Кэмерон Диас ушла из кино в 2014 году. В 2015-м актриса вышла замуж за Бенджи Мэддена после 10-месячного романа. В январе этого года у супругов родилась дочь Раддикс.

Кэмерон добавила, что после завершения актерской карьеры почувствовала душевное равновесие.

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"В моей душе царит покой, потому что я наконец забочусь о себе. Я чувствую себя приземленной и легкой. Странно это говорить. Я знаю, что многие люди не поймут этого. Это очень трудно - работать на таком уровне, быть на публике и выставлять себя на всеобщее обозрение. На вас направлено очень много энергии, когда вы заметный актер и чувствуете постоянный прессинг", - добавила Кэмерон Диас.

Компания Casumo назвала популярных актеров, чье слово с экрана стоит дороже всего. Для того чтобы определить актеров, в компании проанализировали количество произнесенных в фильме слов и сравнили их с гонорарами звезд. Рассматривали роли, сыгранные за всю карьеру. Лидером в женском рейтинге стала Кэмерон Диас. Ее слово стоит $4,64 тыс.