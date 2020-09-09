"Свадьбы не будет" - невеста ведущего Остапчука сделала сенсационное заявление

Невеста 35-летнего Владимира Остапчука - 33-летняя юрист Кристина Горняк - сообщила, что пока пара не будет отмечать свадьбу. Новостью поделилась в Instagram.

Горняк и Остапчук уже запланировали и должны были отгулять в ближайшее время девичник и мальчишник. Однако пришлось перенести. Ведущий заболел коронавирусом.

Автор: instagram.com/kristygor Невеста Остапчук рассказала о переносе свадьбы

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"Сейчас свадьбы не будет. Мы переносим дату. Когда нас "подкосила" болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает "конец". Стало обидно. Были примерки платьев, подготовки с декораторами, организованные сюрпризы для любимого на свадьбу и здесь все перевернулось в другую сторону", - поделилась невеста Остапчука в Instagram.

Шоумен Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца любимой. О выдающемся событии сообщил подписчикам в своем Instagram. Избранницей ведущего стала юрист 33-летняя Кристина Горняк. 19 августа в честь празднования 1-й годовщины знакомства Остапчук сделал предложение Горняк. Помолвка произошла в Стамбуле.