Ведущий Остапчук женится во второй раз

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен Владимир Остапчук сделал предложение руки и сердца любимой. О выдающемся событии сообщил подписчикам в своем Instagram.

Избранницей известного ведущего стала юрист 33-летняя Кристина Горняк. 19 августа, в честь празднования 1-й годовщины знакомства, Остапчук сделал предложение Горняк.

Помолвка происходила в Стамбуле. Девушка устроила любимому сюрприз: пара отправилась на 3 дня в турецкий город.

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Во время путешествия на яхте по протоке Босфору шоумен встал на одно колено и предложил ей выйти за него, держа в руках коробку с обручальным кольцом. Кристина ответила: "Да".

Известный и популярный шоумен Владимир Остапчук опубликовал соблазнительные фотографии со своей возлюбленной. Звезда украинского шоубизнеса поделился, что он со своей девушкой Кристиной Горняк совсем не любят сидеть дома.