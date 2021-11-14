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воскресенье, 14 ноября 2021 20:10

Суд официально освободил Бритни Спирс от отцовской опеки

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Суд официально освободил Бритни Спирс от отцовской опеки
Дело отца певицы будут расследовать по финансовым махинациям и мошенничеству. Фото: Reuters

Верховный суд города Лос-Анджелес окончательно освободил американскую певицу 39-летнюю Бритни Спирс от опеки отца 69-летнего Джейми Спирса.

Опека над взрослой женщиной длилась 13 лет, сообщает The Hill.

"С 13 ноября опекунство над певицей и ее имуществом прекращается", - сказала во время заседания судья Бренда Пенни.

Поверенный звезды Мэтью Розенгарт заявил, что хочет расследовать дело отца певицы относительно финансовых махинаций и мошенничества.

13 августа отец Спирс решил отказаться от опекунства над ней. За это он требовал отступные в размере $2 млн.

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В 2008 году суд наделил отца певицы полномочиями опекуна после ряда публичных и скандальных инцидентов, связанных с ее психическим здоровьем. Последние 13 лет опекуны Спирс распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, контролируют личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, обсуждать ее состояние и курс лечения с врачами. Сначала Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна дочери. Но в 2019-м отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. Поэтому в ноябре 2020 года суд добавил к перечню опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери.

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