Абьюз и психотропные препараты: Бритни Спирс выступила на суде против отца

Американская певица 39-летняя Бритни Спирс впервые лично выступила в суде по делу о выходе из-под опеки своего отца.

Звезда обвинила опекунов в использовании одурманивающих препаратов, давлении и насилии. Певица заявила, что ее отец Джейми Спирс "на сто тысяч процентов обожает контроль", который по решению суда в 2008 году получил над ее финансами и концертной деятельностью, пишет New York Times.

"Я травмирована, несчастна и не могу спать. Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я имею право на собственную жизнь. Я много лет работала, поэтому заслуживаю два-три года перерыва", - сказала она.

Спирс выдвинула еще ряд обвинений в адрес родителей и суда, который в ноябре прошлого года принял решение не лишать ее отца опекунства. По ее словам, на нее оказывали давление, чтобы в 2018-м заставить выступать в Лас-Вегасе. После объявления о творческом отпуске, Спирс против ее воли начали давать литий.

"Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя будто пьяной, не могла ни о чем поговорить с родственниками. За мной смотрели шесть разных медсестер", - заявила Спирс.

Слушание в суде Лос-Анджелеса привлекло огромное внимание. У здания суда и в центре города состоялись митинги с требованием освободить певицу от родительского контроля. Интерес общественности подогревало движение # FreeBritney, возникшее в 2019 году. Его поклонники считают, что певица фактически находится в заключении.

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Фото: Reuters

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В 2008 году суд наделил отца певицы полномочиями опекуна после ряда публичных и скандальных инцидентов, связанных с ее психическим здоровьем. Последние 13 лет опекуны певицы распоряжаются ее имуществом, карьерой и финансами, а также контролируют личную жизнь. В частности, опекун может ограничить круг людей, с которыми она общается, а также обсуждать ее состояние и курс лечения с врачами. Сначала Джейми Спирс выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна Бритни. Но в 2019-м отказался от личного опекунства, заявив о проблемах со здоровьем. В том же году суд добавил к числу опекунов певицы фонд Bessemer Trust, а место ее личного опекуна заняла персональный менеджер певицы Джоди Монтгомери. С тех пор певица отказывается продолжать карьеру. По словам адвоката певицы, у нее нет "рабочих отношений" с отцом, к тому же они не общались на протяжении длительного времени". Сам отец утверждает, что Бритни страдает деменцией.