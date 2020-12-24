Стилист рассказал про подготовку образов для экспертов модельного реалити

Стилист, художник и дизайнер Юрий Варивода рассекретил, как создавал идеи образов экспертов "Супер топ-модель по-украински": Аллы Костромичовой, Сони Плакидюк и Сергея Никитюка.

Мужчина рассказал, что в финале модельного реалити "Нового канала" его целью в наряде Костромичовой было сочетание образов 2 других экспертов.

"Хотелось, чтобы в образе Аллы сочетались черты и Сони, и Сергея. От Сони - длинный шлейф из фатина, который предоставлял образу женственности. От Сергея - имитация смокинга на корсете. Образ Аллы дополнили временные татуировки и брови из блестящих камней", - пояснил Варивода.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Плакидюк появилась в пышном красном платье с бирюзовыми рукавицами.

"Работать с Соней - одно удовольствие. Она всегда четко знает, какой наряд хочет: и по цвету, и по форме. Правда, в процессе подготовки образа бывает и такое: хотели одно, получилось другое, но еще лучше", - рассказал дизайнер.

В финале реалити Никитюк появился в строгом смокинге.

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"Сначала я хотел шить для Сергея костюм, но когда представил его вместе с Аллой и Соней на финале, передумал. Мы взяли брендовый смокинг, который сидел на нем идеально", - добавил Варивода.

На шоу "Супер топ-модель по-украински" победила Татьяна Брык. Она обошла полуфиналисток Александру Литвин и Дарью Майстренко.