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четверг, 24 декабря 2020 17:15

Стилист рассказал про подготовку образов для экспертов модельного реалити
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Стилист, художник и дизайнер Юрий Варивода рассекретил, как создавал идеи образов экспертов "Супер топ-модель по-украински": Аллы Костромичовой, Сони Плакидюк и Сергея Никитюка.

Мужчина рассказал, что в финале модельного реалити "Нового канала" его целью в наряде Костромичовой было сочетание образов 2 других экспертов.

"Хотелось, чтобы в образе Аллы сочетались черты и Сони, и Сергея. От Сони - длинный шлейф из фатина, который предоставлял образу женственности. От Сергея - имитация смокинга на корсете. Образ Аллы дополнили временные татуировки и брови из блестящих камней", - пояснил Варивода.

Стилист рассказал, как создавал образы для экспертов
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Стилист рассказал, как создавал образы для экспертов
Стилист рассказал, как создавал образы для экспертов
Стилист рассказал, как создавал образы для экспертов
Стилист рассказал, как создавал образы для экспертов

Плакидюк появилась в пышном красном платье с бирюзовыми рукавицами.

"Работать с Соней - одно удовольствие. Она всегда четко знает, какой наряд хочет: и по цвету, и по форме. Правда, в процессе подготовки образа бывает и такое: хотели одно, получилось другое, но еще лучше", - рассказал дизайнер.

В финале реалити Никитюк появился в строгом смокинге.

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"Сначала я хотел шить для Сергея костюм, но когда представил его вместе с Аллой и Соней на финале, передумал. Мы взяли брендовый смокинг, который сидел на нем идеально", - добавил Варивода.

На шоу "Супер топ-модель по-украински" победила Татьяна Брык. Она обошла полуфиналисток Александру Литвин и Дарью Майстренко.

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