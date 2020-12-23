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"У меня опустились руки". Победительница модельного реалити рассказала о сложностях на проект и как изменилась ее жизнь

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&quot;У меня опустились руки&quot;. Победительница модельного реалити рассказала о сложностях на проект и как изменилась ее жизнь
Брик поделилась и планами на будущее. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Победительница модельного реалити "Супер топ-модель по-украински" Татьяна Брик поделилась, как изменилась ее жизнь после завершения сезона.

Женщина рассказала "Новому каналу", что ей было несложно скрывать результаты финала. Несмотря на то, что о победе ей стало известно несколько месяцев назад, она не имела право рассказывать о финале.

"Мне хотелось держать интригу до конца. Посмотреть, как на финальный выпуск отреагируют друзья. И еще было забавно слушать их мнение со стороны обо мне и всех других участников", - сказала Брик.

Также модель отметила, что были моменты, когда она хотела завершить участие в реалити.

"Когда на проект вернулась Даша Майстренко, у меня опустились руки. Убила себе в голову, что ее тянут, и она обязательно победит. Но потом мне удалось собраться с мыслями и биться до последнего", - сказала женщина.

Брик поделилась и планами на будущее.

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"Не могу говорить о модельной работу в других странах, ведь границы закрыты, но в любом случае пока продолжу работать в Украине. Кроме того, я начала заниматься социальными проектами: получила сертификат от общественной организации" Ла Страда-Украина ", и теперь могу помогать людям, пострадавшим от домашнего насилия. На 2021 есть планы по поводу проектов, связанных с борьбой с гендерным и домашним насилием.

На шоу "Супер Топ-модель по-украински" победила Татьяна Брык. Она обошла полуфиналисток Александру Литвин и Дарью Майстренко.

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