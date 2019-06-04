Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети

Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка 36-летняя Ольга Саладуха активно знакомит со своей жизнью подписчиков в Instagram. Там публикует фотографии с тренировок и отдыха. На большинстве видно идеальное тело спортсменки.

Ольга родилась в Донецке. Окончила Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта.

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Саладуха - чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта Украины. Она специализируется на тройном прыжке и прыжках в длину. В этом году спортсменка выиграла бронзовую медаль за тройной прыжок на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго.

Переглянути цей допис в Instagram Good time 😎#goodlife Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha) 29 Сер 2018 р. о 3:12 PDT

Среди фото Ольги также семейные. На них она показала свою дочь Диану и мужа Дениса Костюка, многократного призера Украины по велоспорту.

Переглянути цей допис в Instagram Happy weekend 🍂❤️#familyday Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha) 14 Жов 2018 р. о 11:30 PDT

Недавно администрация Instagram заблокировала аккаунт американской модели и актрисы Кинси Воланськи, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов.