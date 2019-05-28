Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе

Фото: пресс-служба

Певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару, представила видео на новую песню "Лайви". Автором слов выступила певица Eyra, за музыку отвечал дуэт Ost&Meyer. Съемки проходили в Киеве, где артистка прошла испытания ледяной водой, безумными танцами и почти сутками без сна.

Режиссером клипа стал украинский фильммейкер Виктор Скуратовский. Это уже 4 совместная работа режиссера и певицы. Ранее Скуратовский снял "Зоряний саундтрек", "Знаю я твоя" и "Слухай моє серце". Как отмечает певица, именно Скуратовский является талисманом проекта Sonya Kay.

"Каждый клип для меня - это что-то новое. Яркие образы, локации и неожиданные сюжеты. Мне очень повезло найти своего режиссера, который понимает меня, находится с командой на одной волне, знает, что нравится нашей аудитории. Все клипы, которые мы сняли со Скуратовским попали в топ-чарты и принесли нашему проекту узнаваемость. Недавно мы получили победу в номинации "Песня года" с треком "Слухай моє серце". Скуратовский на самом деле приносит нам удачу", - поделилась Sonya Kay.

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В новой работе певица отошла от сдержанных образов и поражает зрителей эффектными комбинезонами в сочетании с откровенными кожаными корсетами. Как отметила Sonya, на такие эксперименты ей помогла решиться неизменный стилист проекта Аиша Милевская.

Автор: пресс-служба Съемки проходили в Киеве

"Сама песня подразумевает некий лирический, мягкий видеоряд, а мы пошли против течения и сделали конкретный танцевальный, рок-н-ролльный клип, в котором бурлит страсть", - рассказал Виктор Скуратовский.

Недавно американская певица Мадонна выпустила клип на песню Crave. Ее записала вместе с рэпером Swae Lee. На видео артистка танцует в красных латексных штанах и цветной блузке. Большинство кадров черно-белые.