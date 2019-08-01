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четверг, 01 августа 2019 22:45

Софи Тернер сделала татуировку с умершей собакой
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Собака Софи Тернер погибла во время несчастного случая в Нью-Йорке
Фото: dailymail.co.uk
Собака Софи Тернер погибла во время несчастного случая в Нью-Йорке
Собака Софи Домашний любимец появился в семье Софи Тернер и Джо Джонаса в апреле 2018погибла во время несчастного случая в Нью-Йорке
Домашний любимец появился в семье Софи Тернер и Джо Джонаса в апреле 2018
Татуировка, которую сделала актриса в честь умершего Валдо

Звезда "Игры престолов" 23-летняя Софи Тернер в среду вместе с мужем Джо Джонасом побывала на мюзикле в Бродвейском театре. Поклонники заметили, что на руке музыканта была татуировка с портретом собаки. Недавно четвероногий любимец супругов породы Аляскинский кли-клай погиб во время несчастного случая в Нью-Йорке.

Тернер была одета в футболку с блестящей черной мини-юбкой. Образ дополнила высокими сапогами на каблуках. Из аксессуаров имела золотое ожерелье.

На прошлой неделе пара опубликовала снимки с их новыми татуировками, которые посвятили их умершей собаке Валдо.

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"Я скучаю по тебе. Спи спокойно, мой дорогой", - написала актриса в Instagram.

Автор: Instagram
  Татуировка, которую сделала актриса в честь умершего Валдо
Татуировка, которую сделала актриса в честь умершего Валдо
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R.I.P. my little angel.

Допис, поширений J O E J O N A S (@joejonas)

Супруги сделали татуировки в салоне Bang Bang в Нижнем Ист-Сайде, который принадлежит Киту Маккерди, художнику, что делает тату для таких звезд, как Рианна, Джастин Бибер и Майли Сайрус.

Валдо погиб на прошлой неделе под машиной после того, как сорвался с поводка на прогулке. У Софи и Джо остался собака Порки, которого взяли с того же помета.

Недавно в сети появились первые фото с официальной свадьбы актрисы Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса. Церемония состоялась на юге Франции в замке дю Мартин, на закате в субботу, 29 июня.

Daily Mail
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