Соблазнительная Пенелопа Крус засветила пышный бюст

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2475
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 711
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1171
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1638
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5805
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 8388
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3240
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17074
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3348
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
4
4
3
5
Самая богатая девушка мира снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
Самая богатая девушка мира снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
Светлана Лобода позировала в микро-бикини на яхте
&quot;Сплошной секс&quot; - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети
"Сплошной секс" - 40-летняя Гайтана показала стройное тело в сети
&quot;Украинская Шарлиз Терон&quot; - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии
"Украинская Шарлиз Терон" - аппетитная Настя Каменских засветила фигуру в соблазнительной фотосессии
Дэвид Бекхэм похвастался идеальным торсом на отдыхе
Дэвид Бекхэм похвастался идеальным торсом на отдыхе
Видео
Все видео
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
"Кандидат в депутаты П.И. Здун" - украинский комик высмеял выборы в Раду
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 864
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2241
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1071
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 918
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 16:41

Соблазнительная Пенелопа Крус засветила пышный бюст

  Комментировать
Соблазнительная Пенелопа Крус засветила пышный бюст
Пенелова Крус удивила обольстительным образом. Фото: @penelopecruzoficial

Голливудская актриса Пенелопа Крус удивила поклонников новым сексуальным образом.

Пикантный снимок знаменитость опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис

На селфи Крус позировала в сексуальной красном платье с глубоким декольте. Образ завершал яркий макияж с акцентом на глаза.

"Секретный проект", - подписала публикацию актриса.

Пользователи сети засыпали Крус комментариями.

"Невероятно выглядишь", "роскошная женщина", "королева", "я обжегся, очень горячо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

Актриса Пенелопа Крус продемонстрировала во всей красе длинные ноги в мини-платье. Звезду видели на съемках в Испании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соблазнительная Пенелопа Крус засветила пышный бюст». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В Праге похоронили украинского писателя

Основательница Femen покончила с собой

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 47936
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 44280
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 6 Просмотров: 39546
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 39233
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 36671
Знаменитости
"Раздевайся" - Леся Никитюк обнажилась в сети ради подписчиков
"Раздевайся" - Леся Никитюк обнажилась в сети ради подписчиков Просмотров: 603
Мать Леди гаги прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Бредли Купера
Мать Леди гаги прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Бредли Купера Просмотров: 342
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
 Просмотров: 873
Самая богатая девушка мира снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
Самая богатая девушка мира снялась обнаженной в соблазнительном фотосете
4
 Просмотров: 2790
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
 1 Просмотров: 3431
Больше всего комментируют
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
3
ЦИК обработала более половины бюллетеней
Голосов: 36454
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua