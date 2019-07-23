Соблазнительная Пенелопа Крус засветила пышный бюст

Пенелова Крус удивила обольстительным образом. Фото: @penelopecruzoficial

Голливудская актриса Пенелопа Крус удивила поклонников новым сексуальным образом.

Пикантный снимок знаменитость опубликовала в Instagram.

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На селфи Крус позировала в сексуальной красном платье с глубоким декольте. Образ завершал яркий макияж с акцентом на глаза.

"Секретный проект", - подписала публикацию актриса.

Пользователи сети засыпали Крус комментариями.

"Невероятно выглядишь", "роскошная женщина", "королева", "я обжегся, очень горячо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) 23 Июл 2019 в 2:26 PDT

Актриса Пенелопа Крус продемонстрировала во всей красе длинные ноги в мини-платье. Звезду видели на съемках в Испании.