Соблазнительная Пенелопа Крус засветила пышный бюст

Голливудская актриса Пенелопа Крус удивила поклонников новым сексуальным образом.
Пикантный снимок знаменитость опубликовала в Instagram.
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На селфи Крус позировала в сексуальной красном платье с глубоким декольте. Образ завершал яркий макияж с акцентом на глаза.
"Секретный проект", - подписала публикацию актриса.
Пользователи сети засыпали Крус комментариями.
"Невероятно выглядишь", "роскошная женщина", "королева", "я обжегся, очень горячо".
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Актриса Пенелопа Крус продемонстрировала во всей красе длинные ноги в мини-платье. Звезду видели на съемках в Испании.
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