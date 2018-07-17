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вторник, 17 июля 2018 15:35

Соблазнительная Надя Дорофеева выложила тизер клипа, в котором впервые снялась с Монатиком
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Надя Дорофеева заинтриговала коротким роликом на клип "Глубоко"
Фото: jetsetter
Надя Дорофеева заинтриговала коротким роликом на клип "Глубоко"
Надя Дорофеева заинтриговала коротким роликом на клип "Глубоко"
Надя Дорофеева заинтриговала коротким роликом на клип "Глубоко"
Надя Дорофеева заинтриговала коротким роликом на клип "Глубоко"

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и певец Monatik представили тизер совместно клипа на песню "Глубоко ...".

Короткий ролик артистка выложила в Instagram и анонсировали дату выхода клипа.

"Глубоко ... 19.07", - написала в своем Instagram Надя Дорофеева.

На кадрах видео видно шагающих танцоров по трибуне. В конце тизера в кадре появляются Надя и Monatik, которые плывут по морю.

Поклонники с нетерпением ждут выхода клипа 19 июля, о чем написали в комментариях.

"Уверена клип будет очень интересен".

"Оооо, как я обожаю этот узнаваемый стиль. Кайф.

"Посмотрите без звука. Наркоманы танцуют ".

Ха-ха-ха, очень смешные движения.

"У меня день рождения 19 июля и клип выйдет на мое день рождения это будет мне подарок от вас".

Съемки клипа проходили на Лазурном побережье Франции, Ницце. Дорофеева снялась в роскошном вечернем платье, а также в купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.

А образы Монатика состояли из элегантного костюма и даже халата, пишет 24tv.

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Украинская группа "Время и Стекло" показал новый клип на песню "Э, Бой". В комментариях на YouTube мысли пользователей разделились: одни в восторге и считают песню хитом, другие же жалуются на отсутствие смысла в ней.

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