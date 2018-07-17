Соблазнительная Надя Дорофеева выложила тизер клипа, в котором впервые снялась с Монатиком

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и певец Monatik представили тизер совместно клипа на песню "Глубоко ...".
Короткий ролик артистка выложила в Instagram и анонсировали дату выхода клипа.
"Глубоко ... 19.07", - написала в своем Instagram Надя Дорофеева.
На кадрах видео видно шагающих танцоров по трибуне. В конце тизера в кадре появляются Надя и Monatik, которые плывут по морю.
Поклонники с нетерпением ждут выхода клипа 19 июля, о чем написали в комментариях.
"Уверена клип будет очень интересен".
"Оооо, как я обожаю этот узнаваемый стиль. Кайф.
"Посмотрите без звука. Наркоманы танцуют ".
Ха-ха-ха, очень смешные движения.
"У меня день рождения 19 июля и клип выйдет на мое день рождения это будет мне подарок от вас".
Съемки клипа проходили на Лазурном побережье Франции, Ницце. Дорофеева снялась в роскошном вечернем платье, а также в купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.
А образы Монатика состояли из элегантного костюма и даже халата, пишет 24tv.
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Украинская группа "Время и Стекло" показал новый клип на песню "Э, Бой". В комментариях на YouTube мысли пользователей разделились: одни в восторге и считают песню хитом, другие же жалуются на отсутствие смысла в ней.
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