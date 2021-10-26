Смерть украинки Хатчинс: ассистента Болдуина уже увольняли за инцидент с оружием

 
Ексклюзивы
1/5
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
Просмотров: 1584
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 630
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1881
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1341
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1611
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6174
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 531
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4239
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 783
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3934
Фото
Все фото
5
6
5
5
5
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Вин Дизель, Остапчук и Йоханссон: у кого из звезд есть близнец или двойняшка
Вин Дизель, Остапчук и Йоханссон: у кого из звезд есть близнец или двойняшка
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
Анита Луценко ошеломила сеть позированием в нижнем белье
Анита Луценко ошеломила сеть позированием в нижнем белье
Видео
Все видео
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
Navka показала живописные Карпаты на высоте 2016 м в новом клипе
Navka показала живописные Карпаты на высоте 2016 м в новом клипе
"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов
"Мені все до весни" - украинский певец выпустил клип-протест с ведущей Филонов
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Я підкинув вишню в небо, не попав до рота" - автор хита "Гуси" выпустил новую песню
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
"Закрываю глаза и возвращаюсь в уже пустой дом" - украинская певица выпустила песню-посвящение
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 414
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 711
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2556
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1638
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 63
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
вторник, 26 октября 2021 18:19

Смерть украинки Хатчинс: ассистента Болдуина уже увольняли за инцидент с оружием

  Комментировать
Смерть украинки Хатчинс: ассистента Болдуина уже увольняли за инцидент с оружием
Относительно инцидента составили протокол. Фото: instagram.com/halynahutchins

Ассистента Дэвида Холлса, который работал на съемках фильма "Ржавчина" во время которых голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс, ранее уже увольняли за инцидент с оружием.

По данным членов команды, которые работали с Холлсом над фильмом "Путь свободы" в 2019 году, на площадке неожиданно выстрелила винтовка, сообщает CNN.

"Оружие было без патронов, но с порохом. Вследствие громкого звука от выстрела оператор получил травму внутреннего уха. После этой ситуации Холлса уволили", - говорится в сообщении.

Пострадавший два года назад оператор подтвердил факт произошедшего, но отказался от дальнейших комментариев. Съемки не возобновляли, пока Холлс не ушел. Тогда по инциденту составили протокол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выстрел Болдуина в украинку: показания под присягой и детали гибели Хатчинс

Американский киноактер 63-летний Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смерть украинки Хатчинс: ассистента Болдуина уже увольняли за инцидент с оружием». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Новорожденной пересадили сердце животного

Президент США приказал спасти китов. На операцию пошло $5,5 млн

Самое читаемое
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 13518
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 10656
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 10233
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 9253
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
Гороскоп на 25 октября: в чьей жизни наступит переломный момент
 Просмотров: 3960
Знаменитости
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
Дорофеева соблазнительно задрала платье ради фотосета для Vogue
5
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
6
 Просмотров: 126
Вин Дизель, Остапчук и Йоханссон: у кого из звезд есть близнец или двойняшка
Вин Дизель, Остапчук и Йоханссон: у кого из звезд есть близнец или двойняшка
5
 Просмотров: 162
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
С Пэрис Хилтон и экс-женой: Андре Тан поделился архивными кадрами по случаю 39-летия
 Просмотров: 207
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
Полякова призналась, сколько отдает за прием у швейцарского психотерапевта
5
 1 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
7
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
3
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
2
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
Голосов: 43778
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть