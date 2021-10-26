Смерть украинки Хатчинс: ассистента Болдуина уже увольняли за инцидент с оружием

Относительно инцидента составили протокол. Фото: instagram.com/halynahutchins

Ассистента Дэвида Холлса, который работал на съемках фильма "Ржавчина" во время которых голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил украинку Галину Хатчинс, ранее уже увольняли за инцидент с оружием.

По данным членов команды, которые работали с Холлсом над фильмом "Путь свободы" в 2019 году, на площадке неожиданно выстрелила винтовка, сообщает CNN.

"Оружие было без патронов, но с порохом. Вследствие громкого звука от выстрела оператор получил травму внутреннего уха. После этой ситуации Холлса уволили", - говорится в сообщении.

Пострадавший два года назад оператор подтвердил факт произошедшего, но отказался от дальнейших комментариев. Съемки не возобновляли, пока Холлс не ушел. Тогда по инциденту составили протокол.

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Американский киноактер 63-летний Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".