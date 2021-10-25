Выстрел Болдуина в украинку: показания под присягой и детали гибели Хатчинс

Офис шерифа Санта-Фе проводит расследование инцидента. Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин достал револьвер и направил его на камеру во время репетиции на съемках фильма "Ржавчина".

Он выстрелил в камеру и попал в оператора украинского происхождения 42-летнюю Галину Хатчинс, пишет Reuters со ссылкой на показания под присягой режиссера Джоэля Соузы и оператора Рида Рассела.

"Болдуину вручили реквизитный пистолет и сказали, что он разряжен. Хатчинс погибла, а Соуза, стоявший позади нее, получил ранение", - говорится в показаниях.

Джоэл заявил, что актер сидел на скамейке в декорациях церкви и тренировался, как будет вытаскивать револьвер. Режиссер как раз смотрел через плечо Хатчинс, когда услышал что-то вроде удара кнута, а потом громкий звук.

"Хатчинс, которую ранили в грудь, жаловалась на боль в животе. Женщина начала пятиться и ей помогли опуститься на землю. Также она говорила, что не чувствует ног", - рассказал оператор Рассел, который находился рядом с убитой.

Когда его спросили, как Болдуин обращался с огнестрельным оружием на съемочной площадке, Рассел ответил, что актер был очень осторожным и вспомнил случай, когда Алек убедился, что рядом с ним не было ребенка-актера, прежде чем выстрелить из пистолета.

И Соуза, и Рассел также рассказали о демарше съемочной группы незадолго до инцидента. У съемочной группы возникли проблемы с руководством, связанные с оплатой и жильем. Шесть членов съемочной группы покинули площадку.

Офис шерифа Санта-Фе расследует инцидент, а продюсеры проводят внутреннее расследование, до окончания которого съемки фильма приостановили.

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Американский киноактер 63-летний Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".