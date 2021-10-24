Для семьи погибшей Галины Хатчинс собрали более $175 тыс. помощи

Более 2,2 тыс. человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Фото: Reuters

Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла в результате несчастного случая на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) в США превысило в воскресенье 175 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные электронной платформы, на которой объединения кинематографистов ведет сбор средств, передает УНН.

Более 2,2 тыс. Человек откликнулись на призыв помочь родным и близким Хатчинс. Размер отдельных пожертвований доходят до нескольких тысяч долларов.

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Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".