Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию

Муж оператора-украинки 42-летней Галины Хатчинс, которую во время съемок фильма "Ржавчина" в американском штате Нью-Мексико случайно застрелил голливудский актер Алек Болдвин, впервые прокомментировал ситуацию.

Мэтью Хатчинс опубликовал в Twitter сообщение, где обратился к представителям СМИ и поклонникам. Вдовец попросил уважать частную жизнь его семьи и поблагодарил за добрые слова о покойной жене.

"Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением. Ее наследие слишком значимо, чтобы выразить словами. Эта потеря огромна, но мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы пытаемся справиться с нашим горем. Мы благодарим всех за то, что поделились фото и историями из жизни Галины", – написал он.

Автор: twitter.com/mhutchins Гатчинс обратился к представителям СМИ и сторонникам

Хатчинс также опубликовал фото Галины с их 9-летним сыном Андросом.

Автор: twitter.com/mhutchins Гатчинс опубликовал фото жены с сыном

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болдуин впервые прокомментировал трагедию на съемках фильма

Американский киноактер 63-летний Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшая Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".