Сколько зарабатывают звезды на рекламе в Instagram

Компания Hopper, которая занимается аналитикой в Instagram, опубликовала свежий рейтинг пользователей соцсети с самыми дорогими рекламными публикациями.
Первая в списке Кайли Дженнер — модель и основатель компании косметики Kylie Cosmetics. Один рекламный пост в её Instagram стоит $1 млн 266 тыс.
Не втором месте певица Ариана Гранде. Она зарабатывает за рекламу $996 тыс.
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Тройку лидеров закрывает футболист Криштиану Роналду. Его заработок в Instagram составляет $975 тыс.
Всего в списке 136 аккаунтов.
Больше всего средств на рекламу в Facebook потратила политическая партия "Голос" - $232,3 тыс.
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