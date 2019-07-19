Назвали партию, которая больше всех потратила на рекламу в Facebook

"Голос" разместил в Facebook 470 рекламных сообщений

Больше всего средств на рекламу в Facebook потратила политическая партия "Голос" - $232,3 тыс.

Такие результаты промежуточного отчета наблюдения за выборами Гражданской сети ОПОРА, которая опиралась на данные Отчета библиотеки рекламы.

"Голос" разместил в Facebook 470 рекламных сообщений. На втором месте "Европейская солидарность" Порошенко - 205 сообщений за $209,8 тыс. Обе партии выбирали целевой аудиторией рекламы Львов и Киев, меньше их рекламу видеть жители восточных областей.

Среди тех, кто меньше всего потратил на рекламу в Facebook, партия Гриценко "Гражданская позиция", партия "Независимость" и Всеукраинское объединение "Факел".

В общем партии и кандидаты потратили на рекламу в соцсети более $1 млн 800 тыс., то есть 48 млн грн. Чаще всего рекламу в Facebook видели жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей. Меньше такой рекламы видели жители Луганской и Херсонской областей.

За активный период кампании политики опубликовали 40,4 тыс. рекламных сообщений, к тому же их количество росло по мере приближения непосредственной даты выборов - 21 июля.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Народных депутатов избирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.