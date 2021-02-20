Украинскому музыканту Сергею Бабкину сделали вторую операцию на глазах.
Об этом исполнитель сообщил в Instagram-stories. Он запостил фотографию с женой Снежаной, сделанную в лифте. Пара с чемоданом в руках сообщила, что возвращается в Украину.
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Впрочем, как прошла операция, Сергей пока не сообщил, как и никаких других подробностей.
Украинскому певцу Сергею Бабкину поставили страшный диагноз в конце января. У него редкое заболевание глаз, от которого стремительно ухудшается зрение. Поэтому ему срочно нужна была операция за границей. Он улетел в Австрию.
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