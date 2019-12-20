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пятница, 20 декабря 2019 18:41

Сексуальные позы, пижама и прическа Бриджит Бардо: чем хвастались украинские звезды на этой неделе
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Певица Тина Кароль на этой неделе представила собственный бренд духов
Фото: Instagram
Модель и певица Даша Астафьева
Модель и певица Даша Астафьева
Модель и певица Даша Астафьева
Ведущая Леся Никитюк

На этой неделе традиционно украинские звезды не оставляли свои Instagram-страницы в покое. Зато давали повод порадоваться пользователям откровенным фотографиям. Они демонстрировали сексуальные позы и возвращение к идеальным параметрам.

Певица Настя Каменских вообще решила не стесняться своих достижений в спортзале и сфотографировалась голышом со спины.

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Певица и модель Даша Астафьева похвасталась свежей фотосессией для рекламы украинского бренда нижнего белья и купальников Boudoir Lingerie. На фото знаменитость появилась в трусах и бюстгальтере, которые подчеркнули подтянутую фигуру модели. Также Астафьева показала снимки в ярком костюме с выступления на благотворительном вечере.

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Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

Выделилась певица Камалия. На этой она неделе не хвасталась формами своего тела, однако примерила образ французской актрисы Бриджит Бардо, которой в сентябре исполнилось 85 лет.

Автор: Instagram
  Камалия примерила образ Бриджит Бардо в новом клипе "На Різдво"
Камалия примерила образ Бриджит Бардо в новом клипе "На Різдво"

Ведущая Леся Никитюк также ограничилась приличными нарядами, однако не удержалась продемонстрировать немного зону декольте и пижамное утро в отеле.

Автор: Instagram
  Ведущая Леся Никитюк
Ведущая Леся Никитюк

Недавно поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова шокировала сеть откровенным фото. Артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором выпятила на камеру сочные ягодицы.

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