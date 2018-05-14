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понедельник, 14 мая 2018 22:00

Сексапильная Ники Минаж едва удержала грудь в обольстительном боди
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Ники Минаж в новом клипе
Ники Минаж в новом клипе
Ники Минаж в новом клипе
Ники Минаж в новом клипе
Ники Минаж в новом клипе

Американская певица Ники Минаж сняла клип на песню Chun-Li, который за четыре дня имеет свыше 29 миллионов просмотров.

В видео певица предстает в крайне провокационных нарядах, которые подчеркивают все достоинства ее фигуры.

В некоторые моменты Ники показана с кляпом во рту и связанной.

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По данным источника, композиция посвящена Чунь Ли, вымышленной героине видеоигр, которая является первым персонажем-женщиной в истории файтингов.

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