Сексапильная Ники Минаж едва удержала грудь в обольстительном боди

Американская певица Ники Минаж сняла клип на песню Chun-Li, который за четыре дня имеет свыше 29 миллионов просмотров.

В видео певица предстает в крайне провокационных нарядах, которые подчеркивают все достоинства ее фигуры.

В некоторые моменты Ники показана с кляпом во рту и связанной.

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По данным источника, композиция посвящена Чунь Ли, вымышленной героине видеоигр, которая является первым персонажем-женщиной в истории файтингов.