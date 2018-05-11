 
Ексклюзивы
1/5
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
3 Просмотров: 369
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 1782
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 1639
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2898
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
15 Просмотров: 51083
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1467
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3276
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 7605
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 2088
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
3
10
26
4
8
Кендалл Дженнер со смелым декольте пришла на семейный ужин
Кендалл Дженнер со смелым декольте пришла на семейный ужин
Девушка &quot;Бонда&quot; засветила стройные ноги в коротком платье на каннской премьере
Девушка "Бонда" засветила стройные ноги в коротком платье на каннской премьере
Звезда &quot;Игры престолов&quot; Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк сияла в роскошном наряде на голливудской премьере
&quot;Самая красивая девочка&quot; ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля
"Самая красивая девочка" ослепила в платье принцессы на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
Меган Маркл из воска пополнила коллекцию музея мадам Тюссо
Видео
Все видео
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Хит Олега Винника перепели на мотивы семи стран мира
Определился победитель "Голоса страны-8"
Определился победитель "Голоса страны-8"
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
"Как живая" - восковую Меланью Трамп установили в известном музее
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
Бейонсе упала на сцене: показали видео конфуза
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
"Музыка оставляет память, которую никто не может украсть" - мир вспоминает Avicii
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11934
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 2430
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 7560
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6732
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2178
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 мая 2018
Просмотров: 351
Бранденбурзькі ворота
"Та вже триццять год, як війна кончилась", – кидає бабця, я чую уривок фрази. Баби торгують насінням під чахлими кленами, біля гастроному. ...
пятница, 11 мая 2018 22:30

Кендалл Дженнер со смелым декольте пришла на семейный ужин
3

  Комментировать

Сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер посетила семейный ужин в откровенном наряде.

Красавица пришла в костюме на голое тело. Встреча проходила в одном из ресторанов Нью-Йорке.

Ранее звезда теле шоу Ким Кардашьян поразила фигурой на афтепати балла костюмов Met Gala 2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале

Ким выгуляла не менее провокационное платье того же бренда. Желтый наряд Vintage Versace 1995 эффектно подчеркивал ее формы.

Ранее в интернете Ким заявила, что решила худеть перед Балом костюмов.

"Met Gala никогда не разочаровывает. Я в этом году сяду на жесткую диету и буду много тренироваться. Не могу дождаться своего выхода", - написала Ким в соцсети.

dailymail.co.uk
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кендалл Дженнер со смелым декольте пришла на семейный ужин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

В Крыму задержали украинского режиссера

Открыли фильтрационные лагеря для бывших военнопленных

Начало конца эпохи грузинских реформаторов: почему в Украине не удалось

Депортация крымских татар началась в три часа утра

Душ раз в неделю и обезболивающее от кровавой рвоты: Савченко голодает 50 дней в СИЗО

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 4 Просмотров: 146337
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 2 Просмотров: 139249
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
21
 9 Просмотров: 129177
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 117689
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
Бывшая жена Джонни Деппа эпатировала едва прикрытым бюстом на красной дорожке
8
 Просмотров: 69037
Больше всего комментируют
15
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
14
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
11
Закрыть и все: у Порошенко сделали заявление по "Интеру"
9
Обнародовали переписку Онищенко с людьми президента о покупке голосов в ВР
8
Тимошенко побеждает в первом туре президентских выборов и выходит во второй тур - эксперты
Голосов: 25176
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua