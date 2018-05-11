Кендалл Дженнер со смелым декольте пришла на семейный ужин

Сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер посетила семейный ужин в откровенном наряде.

Красавица пришла в костюме на голое тело. Встреча проходила в одном из ресторанов Нью-Йорке.

Ранее звезда теле шоу Ким Кардашьян поразила фигурой на афтепати балла костюмов Met Gala 2018.

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Ким выгуляла не менее провокационное платье того же бренда. Желтый наряд Vintage Versace 1995 эффектно подчеркивал ее формы.

Ранее в интернете Ким заявила, что решила худеть перед Балом костюмов.

"Met Gala никогда не разочаровывает. Я в этом году сяду на жесткую диету и буду много тренироваться. Не могу дождаться своего выхода", - написала Ким в соцсети.