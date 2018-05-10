Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале

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На Каннском кинофестивале собрались звезды мирового кино. Вчера прошла премьера не только фильма Кирилла Серебренникова "Лето", но и картины другого режиссера — "Судного дня" (Yomeddine) А. Б. Шоки, участвующей в основном конкурсе киносмотра.

На красную дорожку вышли Джулианна Мур, Кристоф Вальц и многие другие знаменитости. Главной звездой вечера стала Ирина Шейк, которая блистала перед фотографами в пышном черном платье с глубоким декольте. В этот раз супермодель была без своего возлюбленного Брэдли Купера.

На красной дорожке таже появились гости в откровенных нарядах: диджей Шантель Джеффрис скопировала стиль Ким Кардашьян, прийдя в прозрачном наряде, а молодая певица Талия Шторм, нарядилась в "голое" платье. Певица Shy'm, как и некоторые другие гости, отдала предпочтение прозрачному декольте.

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Дебютная картина египетского режиссера А. Б. Шоки "Судный день" рассказывает о коптском прокаженном и его ученике-сироте, которые покидают лепрозорий и отправляются в путешествие по Египту, чтобы узнать, что осталось от их семей.