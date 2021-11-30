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вторник, 30 ноября 2021 15:39

Саша Бо назвала Остапчука виновником скандала с "голодной тусой". Жена ведущего отреагировала
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Блогер Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо, обвинила шоумена Владимира Остапчука в возникновении скандала вокруг "голодной тусы". Блогер Александр Залиско устроил громкую вечеринку в День памяти жертв Голодомора. Жена Остапчука принялась защищать ведущего.

До сих пор скандальный день рождения обсуждают в сети. Блогеры, которые были гостями праздника, оправдываются за гулянье в траурный день и публикуют посты с извинениями. В частности, в InstaStories принесла извинения и Пустовит. Также звезда сети заявила, что виновником скандала является ведущий, который и опубликовал "дебильный сториз".

"Никаких связанных с Днем памяти жертв Голодомора названий вечеринки не было. Было дебильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Я прошу прощения у украинцев, чьи чувства задело субботнее событие. Оправдываться и комментировать что-то в дальнейшем я не могу. Я была гостей, которая пришла к другу", – написала блогер-"миллионница".

Пустовит возмутило и то, что издания называют ее скандальным блогером.

"Болит душа за то, что СМИ называют меня скандальным блогером. Мой блог – о добре и позитиве. Но о нем статьи не пишут, к сожалению", - добавила она.

Жена Остапчука Кристина резко отреагировала на высказывания блогера. Она эмоционально ответила Пустовит в сети.

Блогер Александра Пустовит, в соцсетях Саша Бо (справа), обвинила шоумена Владимира Остапчука в возникновении скандала вокруг "голодной тусы". Жена Остапчука Кристина начала защищать ведущего
Фото: коллаж Gazeta.ua
Пустовит заявила, что виновником скандала является ведущий, который и опубликовал "дебильное сториз"
Пустовит возмутило и то, что издание называют ее скандальной блогером
Жена Остапчука Кристина резко отреагировала на высказывания блогера
Впоследствии блогер заблокировала Кристину

"Хайп с разводом уже потерял силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро", - написала юрист.

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Также любимая ведущего показала переписку с блогером. Пустовит написала, что та просто защищает своего мужа. Жена шоумена ответила, что всем нужно извиниться за этот поступок, а не сваливать вину на других. После этого блогер заблокировала Кристину.

27 ноября блогеры из Украины в День памяти жертв Голодомора устроили вечеринку по случаю дня рождения шоумена Александра Залиско. Праздновали в Доме ученых Львова. Даже после критики и негативных комментариев блогеры продолжают публиковать кадры с вечеринки, радостно демонстрируя празднование и его масштаб. Среди гостей были и блогеры-"миллионники".

Снимал истории и Владимир Остапчук. Одну из фотографий он подписал "блогерская голодная туса".

29 ноября стало известно, что Дом учёных по решению ТЭС НП закрыли.

30 ноября ведущий Владимир Остапчук, развлекавший гостей на дне рождения блогера в День памяти жертв Голодомора, принес извинения за публикации в Instagram.

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Дата
30
ноября

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