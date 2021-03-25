Саре Джессике Паркер 56: самые меткие цитаты о любви и мужчин

Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Сегодня, 25 марта, американская актриса Сара Джессика Паркер отмечает 56-летие.

Женщина принимала участие в съемках многих фильмов. Но популярность к ней пришла после того, как Паркер сыграла журналистку Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Героиня Сары Джессики стала фэшн-иконой, пишет издание "Сегодня. Lifestyle".

В день рождения актрисы предлагаем вспомнить лучшие цитаты Кэрри Брэдшоу.

Признаться в любви просто, гораздо сложнее это доказывать каждый день.

Идеального мужчину можно только родить самой.

Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего.

Я завидую женщинам, которые могут сказать: "Дорогой, все было замечательно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой". Но у меня почему-то вырывается только: "Ничего не получилось, чтоб ты пропадом пропал".

Мы были счастливы до того момента, пока не решили жить долго и счастливо.

Он был как платье Roberto Cavalli - ты знаешь, что оно не в твоем стиле, но все равно примеряешь.

Незамужним иногда не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот путь.

Вот он - парадокс: когда мы получаем то, что хотели, нам уже это не нужно.

Время - забавная штука. 10 лет проходят без особых событий, а затем за 2 года меняется все.

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Люди умирают, компьютеры ломаются, отношения распадаются, и лучшее, что мы можем сделать, - это глубоко вздохнуть и перезагрузиться.

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала, о чем будет продолжение сериала "Секс в большом городе". В нем играла одну из главных героинь, журналистку Кэрри Брэдшоу.