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четверг, 25 марта 2021 14:12

Саре Джессике Паркер 56: самые меткие цитаты о любви и мужчин
5

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Актрисе 25 марта исполняется 56 лет
Фото: instagram.com/sarahjessicaparker
Актрисе 25 марта исполняется 56 лет
Актрисе 25 марта исполняется 56 лет
Актрисе 25 марта исполняется 56 лет
Актрисе 25 марта исполняется 56 лет

Сегодня, 25 марта, американская актриса Сара Джессика Паркер отмечает 56-летие.

Женщина принимала участие в съемках многих фильмов. Но популярность к ней пришла после того, как Паркер сыграла журналистку Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе". Героиня Сары Джессики стала фэшн-иконой, пишет издание "Сегодня. Lifestyle".

В день рождения актрисы предлагаем вспомнить лучшие цитаты Кэрри Брэдшоу.

Признаться в любви просто, гораздо сложнее это доказывать каждый день.

Идеального мужчину можно только родить самой.

Я выросла из мужчин своего прошлого, но еще не доросла до мужчин своего будущего.

Я завидую женщинам, которые могут сказать: "Дорогой, все было замечательно, ты так много дал мне, будь счастлив с другой". Но у меня почему-то вырывается только: "Ничего не получилось, чтоб ты пропадом пропал".

Мы были счастливы до того момента, пока не решили жить долго и счастливо.

Он был как платье Roberto Cavalli - ты знаешь, что оно не в твоем стиле, но все равно примеряешь.

Незамужним иногда не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот путь.

Вот он - парадокс: когда мы получаем то, что хотели, нам уже это не нужно.

Время - забавная штука. 10 лет проходят без особых событий, а затем за 2 года меняется все.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В продолжении "Секс и город" не будет главного мужчины сериала

Люди умирают, компьютеры ломаются, отношения распадаются, и лучшее, что мы можем сделать, - это глубоко вздохнуть и перезагрузиться.

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала, о чем будет продолжение сериала "Секс в большом городе". В нем играла одну из главных героинь, журналистку Кэрри Брэдшоу.

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