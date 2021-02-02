Раскрыли детали нового "Секса в большом городе"

Сериал "Секс в большом городе" перезапустят. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу (слева направо): Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Сара Джессика Паркер. Кроме Ким Кэтролл, которая воплотила Саманту. Ее заменят двумя новыми персонажами. Фото: Instagram

Американская актриса Сара Джессика Паркер рассказала, о чем будет продолжение сериала "Секс в большом городе". В нем играла одну из главных героинь, журналистку Кэрри Брэдшоу.

"Для Керри, у которой нет семьи, кроме друзей, что изменилось в профессиональном плане? Как все политические изменения скажутся на ней? Она до сих пор ведет собственную колонку? Написала еще больше книг? Записывает подкаст? Что для нее значит мода сегодня? Я возлагаю большие надежды на сценаристов, которые все это собираются исследовать", - говорит актриса в интервью Vanity Fair.

Добавила, что сценаристы опишут новый период в жизни героинь - в эпоху коронавируса, новых социальных сетей, материнства и тому подобное. Также прокомментировала отсутствие одной из актрис в продолжении сериала: "У нас есть Нью-Йорк, он наш четвертый персонаж. Будет множество интересных, других героев, появление которых мы ждем с нетерпением".

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Съемки начнутся в Нью-Йорке этой весной. Режиссеры планируют снять 10 серий по 30 мин. Уже вышел промотизер.

Сериал "Секс в большом городе" выходил с 1998-го по 2004 год. Имеет 6 сезонов и 2 полнометражные ленты. Действие разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни 4 подруг в возрасте "за 30". Они свободно обсуждают вопросы секса, любви и карьеры. Эти беседы с подругами вдохновляют одну из них, журналистку Кэрри Брэдшоу, писать колонку в газете. Недавно стало известно, что сериал перезапустят. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл, которая воплотила Саманту. Ее заменят двумя новыми персонажами.