Самолет Дорофеевой при взлете съехал на траву

Надя Дорофеева не смогла вместе со своей командой вылететь из Львова за тяжелых погодных условий.

Самолет при взлете съехал на траву. Об этом вокалистка "Время и Стекло" сообщила на своей странице в Instagram.

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Всё произошло на небольшой скорости, поэтому из-за гололеда никто не пострадал. Певица показала счастливое фото с поезда, на который ей удалось попасть после проблем с самолетом.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове

Посмотреть эту публикацию в Instagram Посмотри в глаза, я хочу сказать... Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 21 Ноя 2019 в 6:32 PST

Украинская певица Надежда Дорофеева выложила в сеть фото с голыми ягодицами. На фотографии девушка сидела в гримерке прямо на столе. Изображение опубликовала в Instagram. Для фото девушка надела белье - низ с высокой талией и серебристый и блестящий бюстгальтер. На ногах - белые чулки. Также Надежда выбрала яркий макияж глаз и нюдовую помаду. Прическу с кудрями дополнила обручем со стразами. На щеках также виднелись прилепленные блестки.