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воскресенье, 24 ноября 2019 12:19

Самолет Дорофеевой при взлете съехал на траву

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Надя Дорофеева не смогла вместе со своей командой вылететь из Львова за тяжелых погодных условий.

Самолет при взлете съехал на траву. Об этом вокалистка "Время и Стекло" сообщила на своей странице в Instagram.

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Всё произошло на небольшой скорости, поэтому из-за гололеда никто не пострадал. Певица показала счастливое фото с поезда, на который ей удалось попасть после проблем с самолетом.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове
Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове
Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове
Дорофеева рассказала о проблемах с самолетом из-за непогоды во Львове
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Посмотри в глаза, я хочу сказать...

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Украинская певица Надежда Дорофеева выложила в сеть фото с голыми ягодицами. На фотографии девушка сидела в гримерке прямо на столе. Изображение опубликовала в Instagram. Для фото девушка надела белье - низ с высокой талией и серебристый и блестящий бюстгальтер. На ногах - белые чулки. Также Надежда выбрала яркий макияж глаз и нюдовую помаду. Прическу с кудрями дополнила обручем со стразами. На щеках также виднелись прилепленные блестки.

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