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понедельник, 18 ноября 2019 11:00

С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото

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С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
Доровеева показала ягодицы. Фото: glavcom.ua

Украинская певица Надежда Дорофеева выложила в сеть фото с голыми ягодицами.

На фотографии девушка сидела в гримерке прямо на столе. Изображение опубликовала в Instagram.

Для фото девушка надела белье - низ с высокой талией и серебристый и блестящий бюстгальтер. На ногах - белые чулки.

Также Надежда выбрала яркий макияж глаз и нюдовую помаду. Прическу с кудрями дополнила обручем со стразами. На щеках также виднелись прилепленные блестки.

"Наденька, я тебя обожаю, у меня всё с тобой и с Лёшей. Я тебя люблю", "Надя, ты просто ангел", "Прелесть Вау, ухкая" - написали комментаторы под фото.

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Good at being naughty 🤪

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Певицу Веру Брежневу и приму-балерину Екатерину Кухар можно назвать одними из самых стильных украинок. Недавно брюнетка и блондинка показали роскошные ноги в одинаковых красных платьях из лимитированной коллаборации новой коллекции Giambattista Valli х H&M.

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