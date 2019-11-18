С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото

Доровеева показала ягодицы. Фото: glavcom.ua

Украинская певица Надежда Дорофеева выложила в сеть фото с голыми ягодицами.

На фотографии девушка сидела в гримерке прямо на столе. Изображение опубликовала в Instagram.

Для фото девушка надела белье - низ с высокой талией и серебристый и блестящий бюстгальтер. На ногах - белые чулки.

Также Надежда выбрала яркий макияж глаз и нюдовую помаду. Прическу с кудрями дополнила обручем со стразами. На щеках также виднелись прилепленные блестки.

"Наденька, я тебя обожаю, у меня всё с тобой и с Лёшей. Я тебя люблю", "Надя, ты просто ангел", "Прелесть Вау, ухкая" - написали комментаторы под фото.

Переглянути цей допис в Instagram Good at being naughty 🤪 Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Лис 2019 р. о 11:34 PST

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