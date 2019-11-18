Битва платьев: Екатерина Кухар и Вера Брежнева надели одинаковые наряды

Фото: предоставила пресс-служба Екатерины Кухар

Певицу Веру Брежневу и приму-балерину Екатерину Кухар можно назвать одними из самых стильных украинок. Недавно брюнетка и блондинка показали роскошные ноги в одинаковых красных платьях из лимитированной коллаборации новой коллекции Giambattista Valli х H&M.

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Катерна Кухар роскошный образ продемонстрировала на "Лиге смеха", когда была в составе жюри, и позже опубликовала в своем инстаграме фото. Вера Брежнева выбрала платье для фотосессии в журнале Grazia.

На ноги Катерина обула изящные лодочки на высоком каблуке, а Вера - кожаные ботильоны.

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар станет прототипом главной героини мультфильма "Мавка. Лесная песня". Балерина подарит ей свою пластику. Кухар снимется в видеореференсах, на основе которых художники оживят анимационную Мавку. Это первый случай в украинской анимации, когда к воспроизведению движений персонажей мультфильма привлекут артистку балета.