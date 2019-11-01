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пятница, 01 ноября 2019 17:34

Вызов и сексуальность: Екатерина Кухар примерила образ современной Кармен

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Автор: Аркадий Курта
  Екатерина Кухар в образе современной Кармен
Екатерина Кухар в образе современной Кармен

Прима-балерина Екатерина Кухар в преддверии спектакля "Кармен-сюита", который пройдет 2 ноября в Киеве, а после в других городах Украины, снялась в необычной фотосесии. Это фотосессия – фантазия, где можно посмотреть, как бы выглядела современная Кармен, если бы балетную постановку делали в наше время.

Фотограф Аркадий Курта предложил вариации на тему того, какой бы могла быть современная Кармен и создал свои фотографии.

"Мне кажется, что современная Кармен может быть разной. И в длинном белом платье, и в черном боди. Но она всегда с гордо поднятой головой, как в балете, так и в жизни", - делится Екатерина Кухар.

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"Кармен в балете – это женщина-протест и вызов. Это читается в резких и четких движениях, с острой современной пластикой. Это акцент на руках, словно сама Кармен проговаривает: "Смотрите на мои руки! Ради вашей же безопасности!". Это насмешка, которую можно увидеть в движении плеч и взгляде. Текст в балете Кармен — это контраст, где женственность и сексуальность идут параллельно", - отметила прима.

Автор: Аркадий Курта
  Екатерина Кухар в образе современной Кармен
Екатерина Кухар в образе современной Кармен

Спектакль "Кармен-сюита" впервые был представлен зрителям в 1967 году. У истоков замысла балета по опере "Кармен" стояла балерина Майя Плисецкая. Зрители постановку встретили с невероятным интересом, а вот правительство тогда критиковало приму за чрезмерную сексуальность движений и за откровенные наряды, а сам балет пытались запретить.

Автор: Валерия Радзиевская
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01
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