 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 819
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 603
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 3987
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 711
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 261
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1296
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2115
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2592
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1368
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
11
5
11
28
8
Американские звезды балета эмигрировали в Украину
Американские звезды балета эмигрировали в Украину
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
&quot;Устроилась на подработку, чтобы купить книги&quot; - в Черкассах начался книжный фестиваль
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали &quot;Дракулу&quot;
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали "Дракулу"
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2691
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6597
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1377
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 792
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 октября 2019
Просмотров: 297
Ціна крові
"Перший, хто пробачає, – найсильніший; перший, хто забуває, – найщасливіший", – трапилася якось на очі фейсбучна мудрість. "Це може ...
суббота, 12 октября 2019 14:16

Американские звезды балета эмигрировали в Украину
11

  Комментировать

Александр Стоянов, Анна София Шеллер и Николай Городинский
Фото: Андрей Корень
Александр Стоянов, Анна София Шеллер и Николай Городинский
Александр Стоянов, Анна София Шеллер и Николай Городинский
Александр Стоянов, Анна София Шеллер и Николай Городинский
Анна София Шеллер и Николай Городинский

Звезда балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов пригласил работать на контрактной основе приму-балерину New York City Ballet и San Francisco Ballet Анну Софию Шеллер из США. Совсем недавно американская балерина подписала контракт и отныне будет являться примой-балериной Национальной оперы Украины. Также из США приехал работать в Украину Николай Городинский, который ранее являлся солистом театра San Francisco Ballet.

Артисты балета Анна София Шеллер и Николай Городинский стали первыми западными звездами, которые на постоянной основе начали сотрудничество c украинским театром – Национальной оперой Украины.

"Это артисты высокого мирового уровня, которые привнесут американский стиль на балетную сцену Украины, - комментирует Александр Стоянов. - . Анна в прошлом году впервые побывала в Украине по моему приглашению, она танцевала партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере". Я предложил ей развивать карьеру на нашей сцене. В течении года мы вели переговоры. И вот в новом сезоне 2019/2020 она будет блистать в качестве примы-балерины Национальной оперы Украины".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Екатерина Кухар и Жереми Лу-Кер станцевали "Жизель" с французским шармом

Уже в ближайшие дни Анну и Николая можно будет увидеть на фестивале "BALLET OPEN SPACE", который Александр Стоянов проводит вместе с Катериной Кухар. Они будут танцевать 16 октября в премьере балета "Touch of illusion", 17 октября в жемчужине классического балета "Лісова пісня" вместе со Александром и Катериной Кухар, а также в последний день фестиваля, 19 октября, презентуют украинскому зрителю свои зажигательные партии Китри и Базиля из балета "Дон Кихот".

Анна София Шеллер (Ana Sophia Scheller) – балерина из Аргентины. В 13 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе американского балета. С 2004 года танцевала в New York City Ballet, где получила звание примы-балерины, а с 2017 года – прима-балерина San Francisco Ballet. Анна София Шеллер танцует в паре с такими звездами балета: Хулио Бокка (Julio Bocca), Джозеф Гатти (Joseph Gatti), Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii), Джозеф Филлипс (Joesph Phillips).

Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii) – родился во Львове. Когда ему исполнился 1 год, его родители переехали в Аргентину. В 2007 году его приняли в Институт Супериор дель Театр Колон в Буэнос-Айресе. В возрасте 13 лет он завоевал две золотые медали на конкурсе Danza America. В 2010 году Николай получил полную стипендию в школе Венской Государственной оперы, где закончил обучение в 2013 году и работал с Компанией. В 2011 и 2012 годах он выступал в знаменитом Opernball и на новогоднем концерте в Вене, который транслировался в более 80 странах. Дальше ежегодно была победа за победой на самых различных международных конкурсах. В 2017 году начал сотрудничать с "Королевским театром Новой Зеландии", а в 2018 – "San Francisco Ballet".

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Американские звезды балета эмигрировали в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

Пивной фестиваль начался с королевской свадьбы

Самое читаемое
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк
Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк Просмотров: 28584
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту
Вдова воина АТО хотела прорваться на пресс-марафон к президенту 1 Просмотров: 20781
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 13122
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
 2 Просмотров: 11080
Кому увеличат выплаты уже в октябре
Кому увеличат выплаты уже в октябре Просмотров: 9243
Культура
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
5
 1 Просмотров: 828
Звуки производственных цехов: появился саундтрек фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Звуки производственных цехов: появился саундтрек фильма "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Просмотров: 171
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
"Устроилась на подработку, чтобы купить книги" - в Черкассах начался книжный фестиваль
11
 Просмотров: 414
Вдвое сократили список фильмов-претендентов на госфинансирование
Вдвое сократили список фильмов-претендентов на госфинансирование
 Просмотров: 117
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали "Дракулу"
Гроб, кровь и жуткие крики - в Полтаве презентовали "Дракулу"
28
 Просмотров: 783
Больше всего комментируют
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
2
Марафон продолжительностью более 14 часов: 30 самых интересных цитат Зеленского
2
СМИ откопали "чек" из пресс-марафона Зеленского
2
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Голосов: 1475
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua