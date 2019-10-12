Американские звезды балета эмигрировали в Украину

Фото: Андрей Корень

Звезда балета, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов пригласил работать на контрактной основе приму-балерину New York City Ballet и San Francisco Ballet Анну Софию Шеллер из США. Совсем недавно американская балерина подписала контракт и отныне будет являться примой-балериной Национальной оперы Украины. Также из США приехал работать в Украину Николай Городинский, который ранее являлся солистом театра San Francisco Ballet.

Артисты балета Анна София Шеллер и Николай Городинский стали первыми западными звездами, которые на постоянной основе начали сотрудничество c украинским театром – Национальной оперой Украины.

"Это артисты высокого мирового уровня, которые привнесут американский стиль на балетную сцену Украины, - комментирует Александр Стоянов. - . Анна в прошлом году впервые побывала в Украине по моему приглашению, она танцевала партию Одетты-Одиллии в "Лебедином озере". Я предложил ей развивать карьеру на нашей сцене. В течении года мы вели переговоры. И вот в новом сезоне 2019/2020 она будет блистать в качестве примы-балерины Национальной оперы Украины".

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Уже в ближайшие дни Анну и Николая можно будет увидеть на фестивале "BALLET OPEN SPACE", который Александр Стоянов проводит вместе с Катериной Кухар. Они будут танцевать 16 октября в премьере балета "Touch of illusion", 17 октября в жемчужине классического балета "Лісова пісня" вместе со Александром и Катериной Кухар, а также в последний день фестиваля, 19 октября, презентуют украинскому зрителю свои зажигательные партии Китри и Базиля из балета "Дон Кихот".

Анна София Шеллер (Ana Sophia Scheller) – балерина из Аргентины. В 13 лет она переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться в школе американского балета. С 2004 года танцевала в New York City Ballet, где получила звание примы-балерины, а с 2017 года – прима-балерина San Francisco Ballet. Анна София Шеллер танцует в паре с такими звездами балета: Хулио Бокка (Julio Bocca), Джозеф Гатти (Joseph Gatti), Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii), Джозеф Филлипс (Joesph Phillips). Николай Городинский (Nikolai Gorodiskii) – родился во Львове. Когда ему исполнился 1 год, его родители переехали в Аргентину. В 2007 году его приняли в Институт Супериор дель Театр Колон в Буэнос-Айресе. В возрасте 13 лет он завоевал две золотые медали на конкурсе Danza America. В 2010 году Николай получил полную стипендию в школе Венской Государственной оперы, где закончил обучение в 2013 году и работал с Компанией. В 2011 и 2012 годах он выступал в знаменитом Opernball и на новогоднем концерте в Вене, который транслировался в более 80 странах. Дальше ежегодно была победа за победой на самых различных международных конкурсах. В 2017 году начал сотрудничать с "Королевским театром Новой Зеландии", а в 2018 – "San Francisco Ballet".