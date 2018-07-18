Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини

Модель и сексуальная женщина по версии Men's Health Шарлотта Маккини позировала в съемке на пляже.

На фото красавица позирует в бикини, демонстрируя роскошные формы, и в свитере.

Кроме работы моделью, Шарлотта пробует себя в кино.

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"Я играю сестру Чарли Шина и очень нервничала, когда пришла на съемочную площадку. Чарли здоровый и вдохновляет всех вокруг. Научил меня многим вещам", - рассказала Шарлотта.

Снялась в римейке сериала "Спасатели Малибу", в котором Шарлотта сыграла одну из главных ролей. Также звезда засветилась в проекте Mad Families, где была партнершей Чарли Шина и Харви Кейтеля.