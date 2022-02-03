Самая красивая женщина в мире прикрыла голую грудь ракушками: кадры дерзкого кампейна

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид попозировала в эпатажных нарядах. Звезда, которую признали самой красивой женщиной в мире, снялась в рекламной кампании.

Хадид не только приняла участие в стильном фотосете, но и стала лицом бренда Self-Portrait. Для этого она даже обнажила грудь. Прикрыла голый бюст ракушками.

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Также модель соблазнительно изгибалась в ванной. Для нее подготовили дерзкие и откровенные образы.

Фото: британская фотограф Харли Вейр

Автором снимков является британская фэшн-фотограф Харли Вейр.

В виртуальном показе французского дома моды Mugler приняли участие американские топ-модели Белла Хадид и Эмбер Валлетта. А также дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон. Креативный директор дома Кейси Кедуолладер представил осенне-зимнюю коллекцию в YouTube. Mugler второй сезон подряд отказывается от традиционного показа на подиуме.