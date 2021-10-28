Самая красивая женщина мира и дочь Мадонны в эффектных образах прошлись по подиуму

В виртуальном показе французского дома моды Mugler взяли американские топ-модели Белла Хадид и Эмбер Валлетта. А также дочь американской артистки Мадонны Лурдес Леон.

Креативный директор дома Кейси Кедуолладер представил осенне-зимнюю коллекцию в YouTube. Mugler второй сезон подряд отказывается от традиционного показа на подиуме.

Самая красивая женщина в мире Хадид с Леон и другими манекенщицами прошлись по подиуму в боди, топах-иллюзиях и платьях с драпировкой.

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Фото: mugler.com

Дизайнер первой леди Украины Екатерина Сильченко представила коллекцию в двух направлениях: уют и элегантность. С одной стороны, это наряд из итальянского кашемира, плетение ручной работы, свитера-рубашки сложного кроя, объемные бомберы и пончо. С другой - платья-футляры, костюмы и силуэтные пальто. Из аксессуаров дизайнер добавила кроссбоди-сумки, три вида перчаток и разнообразные головные уборы. Среди цветов преобладали карамельный, кремовый, песочный, оттенок морской соли и холодная мята.