Юбка в сетку, цветастые платья и стиль куртизанок: какие самые яркие образы показали на Ukrainian Fashion Week

В Киеве завершился 49-й Ukrainian Fashion Week. Проходил с 2 по 5 сентября в Мыстецком арсенале. За четыре дня дизайнеры провели более 30 показов.

Gazeta.ua подготовила самые эффектные образы, которые демонстрировали на Ukrainian Fashion Week.

Дизайнер первой леди Украины Екатерина Сильченко представила коллекцию в двух направлениях: уют и элегантность. С одной стороны, это наряд из итальянского кашемира, плетение ручной работы, свитера-рубашки сложного кроя, объемные бомберы и пончо. С другой - платья-футляры, костюмы и силуэтные пальто. Из аксессуаров дизайнер добавила кроссбоди-сумки, три вида перчаток и разнообразные головные уборы. Среди цветов преобладали карамельный, кремовый, песочный, оттенок морской соли и холодная мята.

Вдохновением коллекции бренда Juliya Kros является ткань, которая имеет мягкость, фактуру и способность держать форму. Главными вещами являются платья-рубашки, пиджаки и платья в бельевом стиле. Наряды были в черных, белых, светло-оливковых, светло-серых цветах и ​​деним.

Дуэт дизайнеров Елены Ворожбит и Татьяны Земсковой создал одежду с рациональным использованием декора. Они продолжают развивать идею smart-минимализма и урбанизма. В коллекции преобладают карамельные оттенки, масло, какао, а также насыщенный лайм, мята и лаванда. Стильным приемом дизайнеров является то, что они предлагают миксовать вещи преимущественно в одном цвете. Представили широкие брюки, приталенные пиджаки, oversize-рубашки и сарафаны на тонких бретельках.

Юлия Франц подготовила коллекцию для тех, кому надоели базовые, монохромные и минималистичные вещи. Она представила, как бы выглядели куртизанки или бунтарки-аристократки XVIII в. в современности. Среди цветов преобладают розовый, черный, бежевые оттенки. Объемные рукава, пикантное декольте, юбки с камнями и яркие банты - основные детали, которыми украсили наряды из этой коллекции.

Фото: fashionweek.ua

Летящие платья с плетеными деталями и фирменным принтом в бельевом стиле - модели, которые представила Дарья Чуприна. Также в коллекции есть облегающие комбинезоны, объемные свитера и плетеные велосипедки.

Грузинский дизайнер Фридон Нигуриани подготовил платья и блузы с цветочным принтом. Он комбинирует растительные орнаменты из трендовой полоской. Дополнил коллекцию обувью и шляпами, браслетами, колье и сумками, которые сплетены из бусин.

Основой коллекции Ирины Диль являются платья. Также представили вечерние комбинезоны, шорты, костюмы с вышивкой. Среди цветов преобладают красный, сиренево-лиловый, серебристо-золотой, фиолетовый и лимонный.

Мария Старчак представила коллекцию, в основе которой - этника в современной интерпретации. Цветовая гамма состоит из черного, серого, шоколадного, которые дополнены оттенками ковров из шерсти и галстуков из шелка.

Литовская дизайнер Мильда Грикшайте-Янкувиене продемонстрировала внесезонную коллекцию. Среди цветов преобладают розовый, мятный и оранжевый.

Бренд God Naked, создателями которого является Елизавета Кириллова и Владислав Дзивидзинский, объединил в коллекции элегантность и грубость. Дизайнеры придерживаются лаконичности и минимализма в формах, монохромной гаммы и сочетают легкие и тяжелые материалы.

Как в ассиметричных силуэтах коллекции Александры Пискун, так и в принтах переосмысливают природные ландшафты. Представили платья с драпировкой, кроп-топы и брюки с топографическими узорами. Песочный, зеленый, горчичный и синий оттенки преобладают в коллекции.

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Бренд Panove создал коллекцию для женщин разных телосложений. Благодаря продуманным деталям асимметричные платья и туники можно надевать различными способами. Демонстрировали короткие платья, блузы и топы.

Ukrainian Fashion Week основали в 1997 году. Стал первой Неделей моды в Центральной Европе. В этом году Ukrainian Fashion Week объявил концепцию вне сезонности и начал phygital-формат проведения. Такой формат предусматривает инклюзивность для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, благодаря открытому online-доступу к показам.