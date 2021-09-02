 
Ексклюзивы
1/5
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1170
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 450
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
"Есть восемь позиций": о чем Зеленский хочет говорить с Байденом
Просмотров: 225
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
"Восхождение длилось 1,5 месяца. Ели кур, коз, яков": финансистка Оксана Литинская покорила все самые высокие горы
Просмотров: 2358
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Цветы и танцы: во львовских школах встретили первый звонок
Просмотров: 1773
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Просмотров: 9469
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
С 1-го до 11-го класса: как политики провели детей в школу
1 Просмотров: 2754
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
Перед агрессией России Янукович с Азаровым опустошили казну Украины - Турчинов
1 Просмотров: 1008
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Наибольшие потери за два года: в августе на Донбассе погибло девять военных
Просмотров: 297
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
5 Просмотров: 414
Фото
Все фото
11
7
4
4
4
Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce &amp; Gabbana
Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
Видео
Все видео
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
"Ждала девочку": Осадчая рассказала, как выбирает имя для сына
"Ждала девочку": Осадчая рассказала, как выбирает имя для сына
Интервью
1/5
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 351
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 945
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1944
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
Прикормленные депутаты и осторожный Разумков - Раду раскритиковали
1 Просмотров: 1071
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 1071
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 27
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
четверг, 02 сентября 2021 16:53

Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana
11

  Комментировать

В Венеции состоялся показ новой коллекции кутюрной линии Dolce & Gabbana - Alta Moda. На мероприятии собралось около 400 мировых знаменитостей.

Какими образами поражали и даже сбивали с толку звезды, читайте в материале Gazeta.ua.

Дженнифер Лопес поразила образом на показе Dolce & Gabbana
Фото: instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес поразила образом на показе Dolce & Gabbana
Кортни Кардашьян появилась в пикантном образе на модном показе
Кортни Кардашьян появилась в пикантном образе на модном показе
На показе новой коллекции кутюрной линии Dolce & Gabbana собралось около 400 мировых знаменитостей. Китти Спенсер, Кори Гэмбл, Крис Дженнер, Доменико Дольче были у всех на виду.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выбрала для показа длинный кейп, золотую тиару, бюстье, босоножки на платформе и сумку Dolce & Gabbana Devotion mini. Наряд звезды был украшен камнями и фирменными цветастыми принтами бренда. Правда, Лопес оконфузилась, забыв снять ценник с дизайнерской кейпа. Это сразу же заметили журналисты.

Светская львица Кортни Кардашьян с бойфрендом Трэвисом Баркером также появились на модном событии. Кардашьян облачилась в прозрачное платье Dolce & Gabbana, из-под которого виднелось черное белье. Образ она дополнила прозрачными босоножками на каблуках. Также Кардашьян сделала голливудскую укладку.

На показ прибыла и мать Кортни Кардашьян Крис Дженнер. На вечеринке она поражала элегантным образом. Дженнер выбрала длинное черное платье, украшенное кристаллами.

Немецкая супермодель Хайди Клум была на показе со старшей дочерью 17-летней Лени. Для модного события красавицы выбрали блестящий семейный образ.

Итальянская актриса Моника Беллучи также прибыла на мероприятие с дочерьми - старшей Девой и младшей Леони. 16-летняя Дева была одной из моделей на показе Dolce & Gabbana. На подиум девушка вышла в платье с пышной юбкой цвета фуксии, которую украшали большие цветы. На Деве были в туфли без каблуков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наоми Кэмпбелл призналась, чем пожертвовала ради карьеры

В Италии начался 78-й Венецианский кинофестиваль. 1 сентября звезды в элегантных образах прошлись по красной дорожке.

Gazeta.ua подготовила подборку, в каких нарядах посетили церемонию открытия знаменитости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
сентября

Украинский генерал поставил подпись на акте о капитуляции

Пожар уничтожил половину города

Самое читаемое
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
Крошечные купальники и солнечные пляжи: где отдыхали украинские звезды
8
 Просмотров: 20944
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 9873
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
Сонные и в вышиванках. 408 тыс. украинцев пошли в первый класс - яркие фото
47
 Просмотров: 9469
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
Гороскоп на 1 сентября: у кого начнется суперприбыльный период
 Просмотров: 8344
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 5931
Знаменитости
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
 Просмотров: 54
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале
7
 Просмотров: 738
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт
"Океан Эльзы" дадут во Львове бесплатный большой концерт Просмотров: 126
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
4
 Просмотров: 450
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 9873
Больше всего комментируют
5
Зеленского тянет к авторитаризму - Турчинов
4
Зеленский рассказал о путях привлечения США к "нормандскому формату"
2
Сегодня чтим икону, которая вдохновляла казаков в бою
2
Появились детали переговоров Зеленского и Байдена
1
Кулеба оценил визит Зеленского в США
Голосов: 43539
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть