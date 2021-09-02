Впечатляют и озадачивают: в каких образах появились звезды на показе Dolce & Gabbana

В Венеции состоялся показ новой коллекции кутюрной линии Dolce & Gabbana - Alta Moda. На мероприятии собралось около 400 мировых знаменитостей.

Какими образами поражали и даже сбивали с толку звезды, читайте в материале Gazeta.ua.

Фото: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выбрала для показа длинный кейп, золотую тиару, бюстье, босоножки на платформе и сумку Dolce & Gabbana Devotion mini. Наряд звезды был украшен камнями и фирменными цветастыми принтами бренда. Правда, Лопес оконфузилась, забыв снять ценник с дизайнерской кейпа. Это сразу же заметили журналисты.

Светская львица Кортни Кардашьян с бойфрендом Трэвисом Баркером также появились на модном событии. Кардашьян облачилась в прозрачное платье Dolce & Gabbana, из-под которого виднелось черное белье. Образ она дополнила прозрачными босоножками на каблуках. Также Кардашьян сделала голливудскую укладку.

На показ прибыла и мать Кортни Кардашьян Крис Дженнер. На вечеринке она поражала элегантным образом. Дженнер выбрала длинное черное платье, украшенное кристаллами.

Немецкая супермодель Хайди Клум была на показе со старшей дочерью 17-летней Лени. Для модного события красавицы выбрали блестящий семейный образ.

Итальянская актриса Моника Беллучи также прибыла на мероприятие с дочерьми - старшей Девой и младшей Леони. 16-летняя Дева была одной из моделей на показе Dolce & Gabbana. На подиум девушка вышла в платье с пышной юбкой цвета фуксии, которую украшали большие цветы. На Деве были в туфли без каблуков.

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В Италии начался 78-й Венецианский кинофестиваль. 1 сентября звезды в элегантных образах прошлись по красной дорожке. Gazeta.ua подготовила подборку, в каких нарядах посетили церемонию открытия знаменитости.