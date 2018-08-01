Самая дорогая модель соцсетей засветила роскошные ягодицы в откровенном купальнике

Модель Кэндис Свейнпол отдыхает в Бразилии, где демонстрирует свою роскошную фигуру.

Звезда попала на глаза папарацци после того, как ее раскритиковали за лишний вес после рождения сына.

Кэндис в 2010 году стала ангелом VS и рекламировала купальники линии Кардашьян.

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Во время показов бренда VS примерила бриллиантовые Fantasy Bra, а также позировала для нескольких каталогов марки. Ранее издание Bluebella назвал Кэндис наиболее влиятельной моделью в соцсети. Кэндис зарабатывает £ 50 тыс за пост.