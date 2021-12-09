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четверг, 09 декабря 2021 14:47

С тортом и плюшевым медведем: голая Ники Минаж устроила пикантный фотосет
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Американская рэпер Ники Минаж ошеломила фанатов очередной провокативной фотосессией.

Опубликовала откровенные кадры в Instagram по случаю дня рождения. 8 декабря звезде исполнилось 39 лет. Полностью голая Минаж устроила фотосессию с тортом и игрушечным медведем.

"Поздравьте с днем рождения плохую девочку", – подписала она снимки.

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Американская рэп-исполнительница Ники Минаж отметила 39-летие голыми фото
Фото: instagram.com/nickiminaj
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж отметила 39-летие голыми фото
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж отметила 39-летие голыми фото
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж отметила 39-летие голыми фото
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж отметила 39-летие голыми фото

Американская рэп-исполнительница Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, поделилась соблазнительными фотографиями. Звезда позировала без бюстгальтера. Артистка на снимках появилась сидя на стуле и едва прикрывая обнаженный бюст. Из одежды на ней были розовые трусы.

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Дата
09
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