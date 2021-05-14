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пятница, 14 мая 2021 16:41

Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
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Рэп-исполнительница устроила фотосессию топлесс
Фото: instagram.com/nickiminaj
Рэп-исполнительница устроила фотосессию топлесс
Рэп-исполнительница устроила фотосессию топлесс
Рэп-исполнительница устроила фотосессию топлесс
Рэп-исполнительница устроила фотосессию топлесс

Американская рэп-исполнительница 38-летняя Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, поделилась соблазнительными фотографиями. Звезда позировала без бюстгальтера.

Артистка на снимках, опубликованных в Instagram, появилась сидя на стуле и едва прикрывая обнаженный бюст. Из одежды на ней были розовые трусы. Откровенный образ дополнила аксессуарами и розовой кепкой.

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В комментариях поклонники засыпали звезду комплиментами и отметили, что у нее роскошная фигура. Минаж полгода назад родила сына.

Ники Минаж - королева хип-хоп жанра, настоящее имя - Оника Таня Мараж. Мать четырех дочерей - Марии, Елизаветы, Киры, Анастасии - и сына. Творческий подъем Ники произошел в августе 2009 года, когда Lil Wayne, услышав ее микстейп, заключил с ней контракт от имени своей фирмы звукозаписи Young Money Entertainment.

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14
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