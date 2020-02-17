С полуоткрытой грудью под знойным солнцем: певица призвала поклонникам наслаждаться жизнью

Фото: instagram.com/ritaora/

Английская певица 29-летняя Рита Ора поделилась с поклонниками фотографией в откровенном купальнике.

Звезда опубликовала в Instagram соблазнительную фотографию.

Автор: instagram.com/ritaora/ Большинство поклонников выразили свой восторг фигуре звезды, признались в любви к ней, соглашались с ее словами

На первый взгляд, кажется, что верхняя часть купальника маловата для роскошной груди певицы. На самом деле, этот фасон бюстгальтера воплощает модный тренд. Он предусматривает открытой нижнюю часть груди. Похоже, Рита является ценительницей именно этого модного веяния.

Девушка прикрывает глаза от яркого солнца. Рядом на столике - солнцезащитные очки и посуда от съеденного завтрака.

"Наслаждайтесь жизнью, прошу Вас. Защитите своё сердце и гордитесь собой", - подписала фотографию девушка.

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Большинство сторонников выразили свой восторг фигуре звезды, признались в любви к ней, соглашались с ее словами.

Английская певица албанского происхождения 29-летняя Рита Ора опубликовала в Instagram серию соблазнительных фотографий. Целью фото была демонстрация новой ювелирной коллекции от Thomas Sabo. Но белый прозрачный кружевной комбинезон секси-блондинки на голое тело затмил золотые ювелирные изделия. На одной из фотографий певица откинулась на бежевый кожаный диван, показав длинные соблазнительные ноги.