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вторник, 09 октября 2018 16:14

Руслан Сеничкин сбросил на "Танцах со звездами" 16 килограммов

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Телеведущий Раслан Сеничкин, который в этом году принял участие в "Танцах со звездами", в передаче "Світське життя" рассказал, как повлиял на него проект и строгая партнерша.

"Синяки уже сошли, если добрым словом в танцах, не всегда понимаешь сущность этих танцев, постоянно нужно быть на нерве. Я сбросил 16 килограммов", - говорит Сеничкин.

Ранее телеведущий Руслан Сеничкин назвал дату, до которой планирует распрощаться со статусом холостяка.

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Звезда уже заявлял, что не спешит обзаводиться семьей.

"Мой дедлайн 45 лет. Моя свадьба точно будет в горах, между Верховиной и Ворохтой. Я уже присмотрел стадо овец и пастухов, которые будут нам продавать вкусные сыры карпатские, украинские. Об этом будут знать только козы, ели, гори, моя супруга и я, а потом расскажем другим. Я уже в том возрасте, что делать хайп на свадьбе не хочу ", - говорит Сеничкин.

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