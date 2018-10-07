Руслан Сеничкин сбросил на "Танцах со звездами" 16 килограммов

Телеведущий Раслан Сеничкин, который в этом году принял участие в "Танцах со звездами", в передаче "Світське життя" рассказал, как повлиял на него проект и строгая партнерша.

"Синяки уже сошли, если добрым словом в танцах, не всегда понимаешь сущность этих танцев, постоянно нужно быть на нерве. Я сбросил 16 килограммов", - говорит Сеничкин.

Ранее телеведущий Руслан Сеничкин назвал дату, до которой планирует распрощаться со статусом холостяка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шоптенко рассказала об отношениях со старшим сыном мужа

Звезда уже заявлял, что не спешит обзаводиться семьей. "Мой дедлайн 45 лет. Моя свадьба точно будет в горах, между Верховиной и Ворохтой. Я уже присмотрел стадо овец и пастухов, которые будут нам продавать вкусные сыры карпатские, украинские. Об этом будут знать только козы, ели, гори, моя супруга и я, а потом расскажем другим. Я уже в том возрасте, что делать хайп на свадьбе не хочу ", - говорит Сеничкин.