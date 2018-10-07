Руслан Сеничкин рассказал, когда женится

Телеведущий Руслан Сеничкин назвал дату, до которой планирует распрощаться со статусом холостяка, об этом сообщил в передаче "Светская жизнь".

Звезда уже заявлял, что не спешит обзаводиться семьей.

"Мой дедлайн 45 лет. Моя свадьба точно будет в горах, между Верховиной и Ворохтой. Я уже присмотрел стадо овец и пастухов, которые будут нам продавать вкусные сыры карпатские, украинские. Об этом будут знать только козы, ели, горы, моя супруга и я, а потом расскажем другим. Я уже в том возрасте, что делать хайп на свадьбе не хочу ", - говорит Сеничкин.

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Главный хореограф проекта "Танцы со звездами" Елена Шоптенко хочет, чтобы сын и муж имели как можно больше общего. Мальчика назвали в честь отца - Алексей Алексеевич. "Я восхищаюсь своим супругом , поэтому хочу, чтобы мой сын был, как и мой муж, и, мне кажется, что если начать с имени, то все пойдет так же", - говорит Шоптенко.