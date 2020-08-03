Родственные души: Шон Пенн женился на вдвое моложе актрисе

Шон Пенн женился на актрисе Лейле Джордж. Фото: Instagram / leilageorge

На днях американская кинозвезда 59-летний Шон Пенн женился в третий раз. Его женой стала 28-летняя актриса Лейла Джордж, сообщает издание People.

О браке Шона и Лейлы стало известно благодаря поздравлению жены кинопродюсера Майка Медавой Ирэны. Именно она поздравила новоиспеченную семью из счастливым событием и выложила фотографию их рук с кольцами в инстаграм. Женщина назвала их "родственными душами".



Шон и Лейла встречались 4 года. Перед этим актер жаловался, что две его предыдущие жены, Мадонна и Робин Райт, никогда его не любили.

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Лейла Джордж - ровесница дочери Шона от Робин Райт, Дилан. В Шона и Робин также есть общий 26-летний сын Хоппер.