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вторник, 09 ноября 2021 10:08

Раскрепощенная хоккеистка отметила 1 млн подписчиков эротическими фото
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Канадская хоккеистка Микайла Демайтер, которая из-за травмы завершила спортивную карьеру, радует фанов сексуальными снимками.

Недавно количество подписчиков, следящих за ее жизнью в Instagram, перевалило за 1 млн. По этому случаю спортсменка опубликовала серию соблазнительных фото в сети. На снимках предстала в комплекте нижнего белья и розовом прозрачном халате. В посте поблагодарила пользователей сети.

"Хочу выразить благодарность каждому за вашу постоянную поддержку. Мне невероятно посчастливилось наслаждаться этим этапом и возможностями благодаря вам", - написала Демайтер.

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Канадская хоккеистка Микайла Демайтер публикует эротические фото
Фото: instagram.com/mikaylademaiter
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер публикует эротические фото
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер публикует эротические фото
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер публикует эротические фото
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер публикует эротические фото

Канадская хоккеистка 21-летняя Микайла Демайтер, которая променяла спортивную карьеру на модельный бизнес, все больше завоевывает любовь поклонников откровенными фото. На нескольких из последних Микайла позировала в крошечных купальниках на снегу.

Демайтер - бывший вратарь канадской хоккейной команды Bluewater Hawks. Женщина активно занималась спортом, а фотосессии были ее хобби. Однако в мае 2019 она попрощалась с хоккеем: Демайтер перенесла операцию на колене.

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