Раскрепощенная хоккеистка отметила 1 млн подписчиков эротическими фото

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер, которая из-за травмы завершила спортивную карьеру, радует фанов сексуальными снимками.

Недавно количество подписчиков, следящих за ее жизнью в Instagram, перевалило за 1 млн. По этому случаю спортсменка опубликовала серию соблазнительных фото в сети. На снимках предстала в комплекте нижнего белья и розовом прозрачном халате. В посте поблагодарила пользователей сети.

"Хочу выразить благодарность каждому за вашу постоянную поддержку. Мне невероятно посчастливилось наслаждаться этим этапом и возможностями благодаря вам", - написала Демайтер.

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Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Канадская хоккеистка 21-летняя Микайла Демайтер, которая променяла спортивную карьеру на модельный бизнес, все больше завоевывает любовь поклонников откровенными фото. На нескольких из последних Микайла позировала в крошечных купальниках на снегу. Демайтер - бывший вратарь канадской хоккейной команды Bluewater Hawks. Женщина активно занималась спортом, а фотосессии были ее хобби. Однако в мае 2019 она попрощалась с хоккеем: Демайтер перенесла операцию на колене.