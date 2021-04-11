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воскресенье, 11 апреля 2021 14:13

Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
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Канадская хоккеистка 21-летняя Микайла Демайтер, которая променяла спортивную карьеру на модельный бизнес, все больше завоевывает любовь поклонников откровенными фото.

На нескольких из последних Микайла позировала в крошечных купальниках на снегу и опубликовала фото в Instagram.

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"Носите желтое для позитива", - с таким призывом под снимком обратилась к фанатам красавица.

Канадская хоккеистка Микайла Демайтер променяла спортивную карьеру на модельный бизнес
Фото: instagram.com/mikaylademaiter
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер променяла спортивную карьеру на модельный бизнес
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер променяла спортивную карьеру на модельный бизнес
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер променяла спортивную карьеру на модельный бизнес
Канадская хоккеистка Микайла Демайтер променяла спортивную карьеру на модельный бизнес

Микайла Демайтер - бывший вратарь канадской хоккейной команды Bluewater Hawks. Женщина активно занималась спортом, а фотосессии были ее хобби. Однако в мае 2019 она попрощалась с хоккеем: Демайтер перенесла операцию на колене.

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