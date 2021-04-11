Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами

Канадская хоккеистка 21-летняя Микайла Демайтер, которая променяла спортивную карьеру на модельный бизнес, все больше завоевывает любовь поклонников откровенными фото.

На нескольких из последних Микайла позировала в крошечных купальниках на снегу и опубликовала фото в Instagram.

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"Носите желтое для позитива", - с таким призывом под снимком обратилась к фанатам красавица.

Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Микайла Демайтер - бывший вратарь канадской хоккейной команды Bluewater Hawks. Женщина активно занималась спортом, а фотосессии были ее хобби. Однако в мае 2019 она попрощалась с хоккеем: Демайтер перенесла операцию на колене.