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понедельник, 20 января 2020 12:19

Прощай, Дубай: MARUV снялась в ультраоткровенном купальнике
4

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Пляжный наряд частично открыл грудь певицы
Фото: instagram.com/maruvofficial/
Пляжный наряд частично открыл грудь певицы
Пляжный наряд частично открыл грудь певицы
Пляжный наряд частично открыл грудь певицы

Певица MARUV несколько дней отдыхала в Дубае в ОАЭ.

Фото с отдыха выложила в Instagram.

Завершила отдых фотографией на берегу моря в сексуальном черном купальнике.

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"Прощай, Дубай", - написала.

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Goodbye Dubai👋 See you soon 💋

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Украинская певица MARUV опубликовала фото, где она позирует в рубашке поверх латексного костюма на концерте в Беларуси. Артистка поделилась снимком на странице в Instagram.

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