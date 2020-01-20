Прощай, Дубай: MARUV снялась в ультраоткровенном купальнике

Певица MARUV несколько дней отдыхала в Дубае в ОАЭ.

Фото с отдыха выложила в Instagram.

Завершила отдых фотографией на берегу моря в сексуальном черном купальнике.

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"Прощай, Дубай", - написала.

Украинская певица MARUV опубликовала фото, где она позирует в рубашке поверх латексного костюма на концерте в Беларуси. Артистка поделилась снимком на странице в Instagram.