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суббота, 19 октября 2019 16:41

Марув обольщала белорусов латексом и бельем

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Марув обольщала белорусов латексом и бельем
Марув поделилась фотографией с концерта в Беларуси. Фото: instagram.com/maruvofficial

Украинская певица MARUV опубликовала фото, где она позирует в рубашке поверх латексного костюма на концерте в Беларуси.

Артистка поделилась снимком на странице в Instagram.

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"Минск, спасибо за этот праздник! Вы такие яркие, громкие, красивые. Это был один из самых ярких концертов для меня", - написала артистка.

Рядом на фото с певицей, позируют ее танцовщицы.

"Красотка", "Хотим еще", "Огонь", "Боже, какая же ты роскошная, обожаю", "Это было ооочень жарко", "Ох, уж эти ж*пи", - прокомментировали фанаты снимок.

MARUV - сценическое имя певицы Анны Корсун.

В феврале этого года победила в нацотборе конкурса "Евровидение". Вокруг этого разгорелся скандал из-за выступления певицы в России.

В конце концов Марув отказалась подписать контракт с Национальной телерадиокомпанией Украины, в котором содержался, в частности, пункт об отказе гастролировать в РФ до завершения конкурса в мае.

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