Продюсер Мозговая показала похудевшую фигуру и посоветовала полюбить себя

Продюсер 48-летняя Елена Мозговая опубликовала фото и показала поклонникам похудевшую фигуру и новый стиль.

Женщина 9 февраля отметила свой день рождения. Мозговая написала слова благодарности и опубликовала в Facebook кадр, на котором она изображена в сдержанном черном платье, белой рубашке и сапогах. Для полного образа надела аксессуары: очки и бусы.

"Спасибо всем за поздравления. Впервые в жизни у меня был такой день рождения, как сегодня. Утро я провела в храме, потом подарочки и поздравления от семьи. И после этого целый день в СПА-салоне. И, на завершение, кусок диетического, но очень вкусного торта с чашкой чая", - рассказала женщина.

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Фото: facebook.com/olenamozgova1

Мозговая добавила, что нужно сначала полюбить себя.

"Полюбите себя, полюбите себя счастливой и поверьте, от этого пользы окружающим вас людям и миру будет гораздо больше, чем в случае, когда вы отдаете всю себя без остатка кому-то или почему-то, забывая о себе", – написала продюсер.

11 лет назад не стало певца и композитора Николая Мозгового. В годовщину его смерти дочь Елена Мозговая поделилась воспоминаниями об отце."Тогда была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно, я даже не объясню сейчас, с чем было связано то решение. Возможно, мое подсознание знало, что это последние дни и последнее лето вместе ... Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто бы не разговаривали всю жизнь ... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним".