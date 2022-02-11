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пятница, 11 февраля 2022 17:53

Продюсер Мозговая показала похудевшую фигуру и посоветовала полюбить себя
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Продюсер 48-летняя Елена Мозговая опубликовала фото и показала поклонникам похудевшую фигуру и новый стиль.

Женщина 9 февраля отметила свой день рождения. Мозговая написала слова благодарности и опубликовала в Facebook кадр, на котором она изображена в сдержанном черном платье, белой рубашке и сапогах. Для полного образа надела аксессуары: очки и бусы.

"Спасибо всем за поздравления. Впервые в жизни у меня был такой день рождения, как сегодня. Утро я провела в храме, потом подарочки и поздравления от семьи. И после этого целый день в СПА-салоне. И, на завершение, кусок диетического, но очень вкусного торта с чашкой чая", - рассказала женщина.

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Елена Мозговая показала как похудела
Фото: facebook.com/olenamozgova1
Елена Мозговая показала как похудела
Елена Мозговая показала как похудела
Елена Мозговая показала как похудела
Елена Мозговая показала как похудела

Мозговая добавила, что нужно сначала полюбить себя.

"Полюбите себя, полюбите себя счастливой и поверьте, от этого пользы окружающим вас людям и миру будет гораздо больше, чем в случае, когда вы отдаете всю себя без остатка кому-то или почему-то, забывая о себе", – написала продюсер.

11 лет назад не стало певца и композитора Николая Мозгового. В годовщину его смерти дочь Елена Мозговая поделилась воспоминаниями об отце."Тогда была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно, я даже не объясню сейчас, с чем было связано то решение. Возможно, мое подсознание знало, что это последние дни и последнее лето вместе ... Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто бы не разговаривали всю жизнь ... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним".

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Дата
11
февраля

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