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суббота, 31 июля 2021 16:43

"Умер на моих руках" - Елена Мозговая поделилась трепетным воспоминанием об отце

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11 лет назад не стало певца и композитора Николая Мозгового. В годовщину его смерти дочь Елена Мозговая поделилась воспоминаниями об отце.

"Тогда была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно, я даже не объясню сейчас, с чем было связано то решение. Возможно, мое подсознание знало, что это последние дни и последнее лето вместе ... Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто бы не разговаривали всю жизнь ... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот знойный июль рядом с ним", - написала Елена в Facebook.

Автор: Facebook
  Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве
Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве

"В тот вечер я приготовила любимые блюда отцу. После трапезы он прилег отдохнуть. Утром я услышала истерический крик мамы: "Лена, папа умирает!" А дальше все, как в худшем кошмаре. Мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести сердце, потом "скорая" с разрядами и уколами, крики, плач, истерики ... Он умер у меня на руках. Я слышала, как он выдохнул и пошел в лучший мир ... В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи ... с которыми он всю жизнь боролся и с которыми мириться просто не мог", - добавила она.

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Николай Мозговой родился в Хмельницкой области. Закончил Киевскую консерваторию. Начинал карьеру эстрадного певца в ивано-франковском ВИА "Беркут". В 1977 году был приглашен в Киевский мюзик-холл. Слава к нему пришла сначала как к композитору - в 1979 году София Ротару спела его "Рідний край".

Затем Николай Петрович переходит в Укрконцерт и с того времени исполняет только собственные песни: "Моя перша любов", "Горянка", "Вперше", "Минає день", "Зачаровані слова", "Дві качелі". В 1986 году ему присвоили звание заслуженного артиста. Тогда собрал собственную аккомпанирующую группу "Вересень". Заведовал кафедрой теории и методики постановки голоса Института искусств при Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, профессор, кандидат наук. Последние 5 лет был генеральным директором Национального дворца "Украина".

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