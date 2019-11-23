Примы балета устроили танцевальный батл

В преддверье спектакля "Жизель", который пройдет в Киеве 24 ноября в Национальной опере Украины, две популярные балетные пары приоткрыли завесу закулисья и устроили на репетиции настоящий балетный батл.

Пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов с одной стороны, и пара Анна София Шеллер и Николай Городиский с другой. Считается, что партия Жизели одна из труднейших в классическом репертуаре. На репетиции артисты танцевали по очереди фрагменты из спектакля "Жизель". Обе пары в прекрасной физической форме и технически совершенны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызов и сексуальность: Екатерина Кухар примерила образ современной Кармен

Анна София Шеллер и Николай Городиский еще совсем недавно танцевали ведущие партии в США, где Анна София была примой-балериной New York City Ballet и San Francisco Ballet, а Николай был солистом San Francisco Ballet. А с этого сезона они являются премьерами Национальной оперы Украины. Это первые артисты с мировым именем, которые переехали в Украину. Именно их пара будет танцевать в ближайшие дни в балете "Жизель".

"Жизель" – это настоящий французский балет, драматическая сказка о любви под музыкальные мотивы классика Адольфа Адана. Это мистическая драма 19 столетия. История о девушке Жизели, которая умерла из-за любимого человека, узнав о его предательстве и ставшая Виллисой. Существует легенда, что Виллисы – это невесты, умершие до свадьбы. Лишившись жизни, эти существа возвращаются на землю ночью и мстят мужчинам за свое несостоявшееся женское счастье. Ночью они выходят из своих могил и вынуждают танцевать одиноких путников, пока у них не остановится сердце. С рассветом они снова исчезают. Мировая премьера прошла в 1842 году, в Париже. С тех пор этот классический балет является украшением в репертуаре практически всех главных мировых театров. Создан спектакль по мотивам легенды, которую в свое время передал Генрих Гейне.